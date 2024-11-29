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Названы российские цены на кроссовер Soueast S07

Кроссовер Soueast S07 будет стоить в России от 3,1 млн рублей

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Soueast

Новый кроссовер Soueast S07 будет доступен в России по цене от 3,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Soueast. Автомобиль предложат в трех комплектациях.

Длина Soueast S07 составляет 4724 мм при колесной базе 2720 мм. Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., который работает в паре как с классической автоматической коробкой передач в сочетании с полным приводом, так и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями для версии с передним приводом.

Во всех версиях кроссовер оснащен 12,3-дюймовой цифровой «приборкой», мультимедиа-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой для гаджетов, передними, задними и боковыми подушками безопасности. Также по умолчанию есть двухзонный климат-контроль и электрорегулировки кресел водителя и переднего пассажира, панорамная крыша с люком, электропривод багажника, светодиодная оптика, рейлинги на крыше и пакет теплых опций.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

До этого стало известно, что компания JAC в 2025 году представит на российском рынке пять новинок.

Так, в 2025 году в России появятся две новые версии пикапа T9. Модель JS6 получит обновление экстерьера и два варианта коробки передач. Во второй половине 2025 года JAC с моделью RF8 выйдет в новый сегмент минивэнов, в котором ранее на российском рынке бренд представлен не был.

Ближе к концу года JAC презентует рамный трехрядный внедорожник JS9.

Ранее сообщалось, что Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing.

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