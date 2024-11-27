Три редчайших Lada продают в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продают три машины Lada — седаны «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2108» с роторно-поршневыми двигателями Ванкеля, все лоты выставлены по одинаковой цене в 4 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте классифайда «Авто.ру».

«Автомобиль в идеальном состоянии, мотор роторный изначально с завода, капитальная реставрация», — написал в описании к каждому автомобилю продавец.

Сообщается, что пробег у всех машин составляет около 2 тысяч километров, автомобили оснащены стеклоочистителем на фарах, у модели «ВАЗ-2105» есть легкосплавные диски, в «ВАЗ-2107» — красный салон, а «восьмерка» отличается редкой приборкой. Все модели красного цвета, уточняется, что «пятерку» выпустили в 1995 году, «семерка» — 1996 года выпуска , а «ВАЗ-2108» — 1997 года.

«АвтоВАЗ» выпускал автомобили с роторно-поршневыми двигателями в период с 1975 по 2001 годы, в разное время машины носили статус экспериментальных и предназначались для спецслужб, на излете выпуска роторной серии — и для свободной продажи. Вазовские роторно-поршневые двигатели отличались повышенной мощностью, но малым ресурсом.

Ранее сообщалось, что Lada Iskra получила новый цвет кузова.