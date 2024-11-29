«Автодор» резко снизил скоростной режим на трассе М4 «Дон»

С 1 декабря на М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимний скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

«В летний период на участках с 777-го по 933-й км и с 1091-го по 1119-й км автодороги М-4 «Дон» действовал повышенный скоростной режим движения для автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн — 110 км/час. С 1 декабря этого года, он будет отменен. Максимальная разрешенная скорость на этих участках составит 90 км/час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера должна помочь снизить вероятность возникновения ДТП. В апреле 2025 года повышенный скоростной режим будет восстановлен.

До этого глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что число трасс с музыкальной разметкой, реагирующих на скорость автомобиля, возрастет в России в 2025 году.

«Автодор» положительно оценивает итоги работы первого музыкального участка, который появился осенью этого года на федеральной трассе М-11 «Нева». Если проехать по разметке с разрешенной скоростью, то можно услышать мелодию русской-народной песни «Калинка-малинка». Музыкальная разметка не дает водителям уснуть при приближении к аварийно-опасному участку автодороги, что помогает предотвратить ДТП.

Также это нововведение способствует соблюдению автомобилистами правил ПДД, а именно скоростного режима, поскольку услышать мелодию смогут только в тех машинах, которые едут с разрешенной скоростью.

Ранее сообщалось, что в России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки.