Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Видеорегистратор записал последние секунды лобового удара Chery и фуры под Волгоградом

В Волгоградской области на видео попал лобовой удар Chery в грузовик DAF

28 ноября в Иловлинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД по Волгоградской области.

«28 ноября 2024 года около 16-00 час. на 886 км автодороги Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе произошло ДТП с участием легковой автомашины «Черри» и грузового автомобиля «ДАФ», — говорится в сообщении.

По словам врио начальника ГИБДД Волгоградской области Владимира Захарова, автомобиль Chery под управлением водителя 1973 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF, за рулем которой был мужчина 1958 года рождения.

Уточняется, что водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью, водителя грузовика госпитализировали. Для установления обстоятельств аварии на место ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи главка.

На кадрах видно, как автомобиль Chery выезжает на встречную полосу и врезается в фуру, видеорегистратор которой запечатлел момент столкновения. При этом, водитель легкового автомобиля пытался избежать аварии, поворачивая вправо.

Ранее в Калифорнии электромобиль Tesla Cybertruck попал в ДТП и загорелся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами