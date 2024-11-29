Видеорегистратор записал последние секунды лобового удара Chery и фуры под Волгоградом

28 ноября в Иловлинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД по Волгоградской области.

«28 ноября 2024 года около 16-00 час. на 886 км автодороги Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе произошло ДТП с участием легковой автомашины «Черри» и грузового автомобиля «ДАФ», — говорится в сообщении.

По словам врио начальника ГИБДД Волгоградской области Владимира Захарова, автомобиль Chery под управлением водителя 1973 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF, за рулем которой был мужчина 1958 года рождения.

Уточняется, что водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью, водителя грузовика госпитализировали. Для установления обстоятельств аварии на место ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи главка.

На кадрах видно, как автомобиль Chery выезжает на встречную полосу и врезается в фуру, видеорегистратор которой запечатлел момент столкновения. При этом, водитель легкового автомобиля пытался избежать аварии, поворачивая вправо.

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