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Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили из-за ослабления рубля

«РГ»: цены на новые автомобили к концу года вырастут на 15%

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Depositphotos

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 5-15% из-за текущего курса доллара. сообщил «Российской газете» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Если курс доллара сохранится на сегодняшнем уровне - более 100 рублей, - новые автомобили могут подорожать минимум на 5% до конца года, максимум - на 15%. Так как все договоры отечественных дилеров с поставщиками автомобилей из-за рубежа, в том числе с китайскими производителями, заключаются на стоимость авто в долларовом эквиваленте, производители используют данный факт для дополнительного заработка», — сказал Житнухин.

По его словам, сильнее всего подорожают автомобили, которые ввозятся в Россию по параллельному импорту. Это связано с транспортными и таможенными издержками, а также новым утильсбором. Цены на новые автомобили также будут зависеть от наличия складских запасов транспортных средств, купленных до повышения курса доллара. Сейчас такие машины еще есть в наличии у дилеров.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей рекордные 542 млрд рублей, что почти на 60% больше, чем годом ранее.

Больше всего денег в октябре было потрачено на покупку автомобилей китайских брендов — 334,8 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем месяцем ранее. Всего в октябре дилеры китайских марок продали в РФ 98,7 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что российские дилеры продали рекордное количество пикапов.

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