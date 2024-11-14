Российские дилеры продали рекордное количество пикапов

В России в октябре 2024 года было продано 3,5 тыс. пикапов, что в 2,1 раза превосходит результат октября 2023 года. Он оказался рекордным за всю историю российского рынка. До этого максимальный объем продаж новых пикапов зафиксирован в декабре 2014 года (3,24 тыс. ед.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первое место по продажам вышла модель JAC T9. В октябре продано 583 единицы. Второе место занимает Changan Hunter Plus (513 ед.). Третью строчку занимает Great Wall Poer (460 ед.). В топ-5 вошли УАЗ «Пикап» и Sollers ST6 (450 и 359 ед. соответственно).

До этого стало известно, что в России самым продаваемым автомобилем с 4 по 10 ноября стала Lada Granta с показателем в 3,5 тыс. экземпляров.

На второй и третьей строчках рейтинга расположились Lada Vesta (2 тыс. экз.) и Haval Jolion (1,2 тыс. экз.) Следом оказались Lada Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в топ-10 попали Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Их продажи варьируются от 630 до 960 экз. Всего в России за прошедшую неделю купили 27,2 тыс. легковых авто.

Ранее выяснилось, на сколько хватит авто по «старым» ценам у российских дилеров.