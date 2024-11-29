В Госдуме предложили изменить закон об ОСАГО

В Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО в случае, если у виновника ДТП нет страховки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разработанный документ.

«Закон об ОСАГО предлагается дополнить главой, согласно которой в случае отсутствия договора ОСАГО возмещение осуществляется профессиональным объединением страховщиков», — говорится в сообщении издания.

Согласно действующему законодательству, если у виновника аварии нет полиса «автогражданки», возмещение присуждается из специального компенсационного фонда. По закону об ОСАГО в этом случае возмещается только вред, причиненный жизни или здоровью.

Возмещение расходов на ремонт разбитого авто происходит через суд. Разработанный законопроект призван изменить эту практику.

До этого стало известно, что в России планируют законодательно разрешить ремонт транспортных средств бывшими в употреблении запчастями по ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что из-за санкций возник дефицит многих новых импортных деталей, цены на них выросли. Рестрикции затронули свыше 60 млн легковых машин физических лиц.

Кроме того, из-за длительных сроков доставки запасных частей станции технического обслуживания отказываются осуществлять ремонт за 30 дней. Поэтому восстановить автомобиль по ОСАГО в настоящее время практически невозможно, подчеркнули в РСА.

Ранее стало известно, зачем водителей вынуждают брать денежные выплаты по ОСАГО.