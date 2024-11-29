Водителям грозят штрафы за грязные машины

Грязные фары и загрязненные автомобильные номера могут стать основанием для получения штрафа со стороны сотрудников ГИБДД. Об этом телеканалу »Москва 24» сообщила юрист Анастасия Билялова.

«За грязные фары и нечитаемый номер автомобиля можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — рассказала Билялова.

Она добавила, что если водитель намеренно скрыл грязью автомобильные номера — то наказание будет куда более суровым: штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев в том случае, если факт намеренного загрязнения будет доказан.

Еще более крупный штраф — от 5000 до 10000 рублей — можно получить, если от колес автомобиля отлетают куски грязи и пачкают дорожное покрытие.

До этого глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал об особенностях постановки на учет нового транспортного средства.

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