В ГИБДД рассказали, сколько есть времени на регистрацию нового автомобиля

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал журналу «За рулем» об особенностях постановки на учет нового транспортного средства.

«Владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки ТС на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что положения Гражданского кодекса предписывают отсчитывать указанный срок со следующего дня после передачи автомобиля покупателю. Если последний день приходится — на нерабочий, то окончанием срока следует считать ближайший рабочий день.

До этого автоэксперт Кадаков предупредил об исчезновении достойных автомобилей в России. По мнению специалиста, большие продажи подержанных машин в России по итогам октября, вероятно, станут последним рекордом авторынка.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении новый штраф за повторное управление авто без ОСАГО.