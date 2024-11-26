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В ГИБДД рассказали, сколько есть времени на регистрацию нового автомобиля

Глава ГИБДД Черников: у водителя есть 10 дней для постановки авто на учет

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Andrei_R/Shutterstock/FOTODOM

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал журналу «За рулем» об особенностях постановки на учет нового транспортного средства.

«Владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки ТС на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что положения Гражданского кодекса предписывают отсчитывать указанный срок со следующего дня после передачи автомобиля покупателю. Если последний день приходится — на нерабочий, то окончанием срока следует считать ближайший рабочий день.

До этого автоэксперт Кадаков предупредил об исчезновении достойных автомобилей в России. По мнению специалиста, большие продажи подержанных машин в России по итогам октября, вероятно, станут последним рекордом авторынка.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении новый штраф за повторное управление авто без ОСАГО.

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