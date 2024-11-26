Авария парализовала движение на ТТК в Москве

Автомобильная авария затруднила движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На съезде с ТТК на проспект Мира в сторону области (в районе метро «Рижская») столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что обстоятельства произошедшей автомобильной аварии уточняются. Информации о пострадавших пока нет. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. В столичном Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого очевидцы сняли на камеру последствия аварии в Ленинградской области, где автобус протаранил фуру. На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП пострадали две фуры, при этом передняя часть самого автобуса оказалась разрушена.

Ранее массовое ДТП произошло на Калужском шоссе в Новой Москве.