В Петербурге клиент салона Lada залил новые машины жидкостью для розжига

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина, находясь в автосалоне «Питер-Лада», залил автомобили жидкостью для розжига и грозился поджечь здание. Об этом сообщает портал 78.ru.

«На месте задержан 39-летний житель деревни Бугры Всеволожского района Ленобласти. Хулигана доставили в ближайший отдел полиции. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении портала.

По словам задержанного, у него возник конфликт с автосалоном из-за покупки машины с дефектом подвески. В среду он выпил и решил посетить салон и разобраться с его сотрудниками.

До этого стало известно, что в Кузбассе мужчина поссорился с другом из-за музыкальных предпочтений и дотла сжег его машину.

Полицейские выяснили, что потерпевший и подозреваемый во время застолья у общего знакомого повздорили на почве разных музыкальных вкусов. Чуть позже, в отместку за отказ включать его любимые песни, злоумышленник облил иномарку оппонента бензином и поджег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За поджог автомобиля предусмотрена ответственность в виде пяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее подросток поджег полицейский автомобиль в Набережных Челнах.