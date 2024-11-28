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В России объявили цены на новый Soueast S09

В России Soueast S09 будут продавать от 3,6 млн рублей

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Soueast

В России объявили цены на кроссовер Soueast S09, который скоро поступит в продажу. Подробности о новинке рассказали в пресс-службе бренда.

На отечественном рынке модель будет доступна с двумя двигателями и в трех комплектациях (Comfort, Comfort Plus и Premium). Так, автомобиль на выбор оснащается 1,6-литровым турбомотором на 190 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» или 2-литровым наддувным двигателем на 197 л.с. с 8-диапазонным «автоматом». Доступен передний или полный привод.

Ценник на Soueast S09 стартует от 3,6 млн рублей. В базовую комплектацию входят электропривод багажника, светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон, подогрев сидений и т.д. Более дорогая версия Comfort Plus за 3,9 млн рублей включает отделку салона натуральной кожей, круиз-контроль, мониторинг слепых зон, различные водительские ассистенты.

Топовая комплектация Premium стоимостью от 4 млн предлагает клиентам вентиляцию передних сидений, экстренное автоторможение, контроль рядности движения, автоматическое управление дальним светом и многое другое.

До этого сообщалось, что первая партия кроссоверов Soueast S09 поступила в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Партию больших кроссоверов Soueast S09 в Москве погрузили на автовоз. Автомобили направляются в один из столичных дилерских центров, а это означает, что скоро они появятся в шоу-румах», — сообщал Telegram-канал No Limits.

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