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В России предложили уведомлять водителя перед эвакуацией машины

Автоэксперты предложили законодательно обязать звонить перед эвакуацией авто

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Anton Vakhrushev/Shutterstock/FOTODOM

В комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ поступило предложение уведомлять водителей или владельцев машин о предстоящей эвакуации не менее чем за 10 минут до этого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора экспертного совета Госдумы, главу Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева.

Собеседник агентства отметил, что пред эвакуацией инспекторы должны сделать до трех звонков по номеру телефона водителя.

«Если речь идет об обязанности должностного лица уведомить владельца или водителя ТС о предстоящем задержании ТС, соответствующее требование целесообразно прописать в ст. 27.13 «Задержание транспортного средства» КоАП РФ», — отмечается в обращении в Госдуму.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД смогут установить по государственному реестру владельца автомобиля и узнать его номер. Такое нововведение позволит 2/3 водителей автомобилей, которые нарушили правила ПДД, парковки и оставили транспортное средство в неположенном месте, оперативно отогнать машину туда, где это предусмотрено правилами дорожного движения.

Ранее водителям объяснили, почему опасно устанавливать в авто более мощный аккумулятор.

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