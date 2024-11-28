Следователи проверят завышение цен приезжими таксистами для военнослужащих СВО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства проверить приезжих таксистов-частников, которые завышают цены на услуги возле воинской части в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что таксисты, принимающие заказы возле воинской части, пользуются тем, что бойцы только вернулись с фронта, поэтому не знают о расценках на поездки, а также не имеют доступа в интернет, чтобы вызвать машину. Участники СВО вынуждены соглашаться на любую стоимость, чтобы добраться домой или в больницу. В ведомстве уточнили, что поводом к разбирательству послужили публикации в СМИ.

До этого стало известно, что водитель Евгений Бакарюкин, который летом сбил толпу людей в Благовещенске, заявил о желании отправиться на СВО. Мужчину отправили в колонию на 14 лет, а также обязали выплатить пострадавшим 15 млн рублей, но недавно Бакарюкин выразил желание подписать контракт с Миноброны.

Ранее сообщалось, что выросло число раненых после обстрела автобуса минометом ВСУ в Новой Каховке.