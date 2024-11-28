Водитель, задавивший толпу людей в Благовещенске, собрался на СВО

Водитель Евгений Бакарюкин, который летом сбил толпу людей в Благовещенске, заявил о желании отправиться на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мужчину отправили в колонию на 14 лет плюс обязали выплатить пострадавшим 15 млн. По информации Amur Mash, недавно Бакарюкин выразил желание подписать контракт с Минобороны. Решения пока нет», — говорится в публикации.

14 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар на большой скорости, где в этот момент шли пешеходы. Он сбил девять человек. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте.

Водитель признан виновным по части 6 статьи 264 УК. Суд взыскал с него 15 млн рублей в пользу шести потерпевших в качестве возмещения морального вреда. Уточняется, что иски подали не все пострадавшие. Сумма для каждого составляет 2,5 млн рублей, включая моральный вред.

Ранее в Новой Зеландии машина премьера столкнулась с полицейским автомобилем.