Подросток поджег полицейский автомобиль в Набережных Челнах и попал на видео

В Набережных Челнах подросток поджег полицейский автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны Онлайн».

«Парень подпалил машину, принадлежавшую отделу Тукаевского района. Все это он снимал на видео. Подростка задержали. Инцидент проверят в том числе на наличие украинского следа», — говорится в сообщении.

До этого в Лазаревском районе Сочи полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества.

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, мужчина сообщил, что во дворе на парковке сгорел его автомобиль «ВАЗ-2106». Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог, и установили личность злоумышленника.

Им оказался 62-летний пенсионер. В ходе допроса он признался, что накануне поссорился с соседом и, решив отомстить, сжег его машину. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин сжег автомобиль своей девушки, заметив ее с другим.