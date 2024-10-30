Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Skoda показала самый мощный и быстрый Kodiaq

Skoda представила новый Kodiaq RS с максимальной скоростью 231 км/ч

close
Skoda

Skoda раскрыла информацию о кроссовере Kodiaq RS нового поколения. Автомобиль получил обновленную версию турбомотора 2.0 TFSI мощностью 265 л.с. против 245 л.с. у прошлого поколения. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Kodiaq RS оснащен адаптивной подвеской переменной жесткости с семью режимами движения. С места до 100 км/ч кроссовер способен ускориться за 3,6 с и развить максимальную скорость в 231 км/ч.

close
Skoda

От стандартного Kodiaq версию RS отличают бамперы агрессивного дизайна, оригинальная решетка радиатора и большое количество декоративных элементов черного цвета. Предусмотрено два варианта отделки салона, один из них — с элементами обивки из замши.

Ранее китайский бренд Soueast раскрыл комплектации кроссовера S09 для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами