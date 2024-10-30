Skoda показала самый мощный и быстрый Kodiaq

Skoda раскрыла информацию о кроссовере Kodiaq RS нового поколения. Автомобиль получил обновленную версию турбомотора 2.0 TFSI мощностью 265 л.с. против 245 л.с. у прошлого поколения. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Kodiaq RS оснащен адаптивной подвеской переменной жесткости с семью режимами движения. С места до 100 км/ч кроссовер способен ускориться за 3,6 с и развить максимальную скорость в 231 км/ч.

close Skoda

От стандартного Kodiaq версию RS отличают бамперы агрессивного дизайна, оригинальная решетка радиатора и большое количество декоративных элементов черного цвета. Предусмотрено два варианта отделки салона, один из них — с элементами обивки из замши.

Ранее китайский бренд Soueast раскрыл комплектации кроссовера S09 для России.