В Москву привезли первую партию кроссоверов Soueast S09

Первая партия кроссоверов Soueast S09 поступила в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Партию больших кроссоверов Soueast S09 в Москве погрузили на автовоз. Автомобили направляются в один из столичных дилерских центров, а это означает, что скоро они появятся в шоу-румах», — говорится в сообщении канала.

Автомобиль будет предложен в России с двумя силовыми агрегатами на выбор и в трех версиях.

В базовой комплектации Comfort автомобиль получил турбомотор 1.6 мощностью 190 л.с., работающий в паре с роботизированной семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Среди оснащения — фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS и система стабилизации, мониторинг давления в шинах, бесключевой доступ, подогрев сидений и водительское кресло с вентиляцией.

В двух других версиях кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. В переднеприводном варианте он также сочетается с «роботом», в полноприводном — 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». В автомобиле предусмотрено более 10 электронных систем помощи водителю.

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