Россиянам назвали отличия Lada Aura от Vesta

Lada Aura отличается от Lada Vesta увеличенной колесной базой, доработанной подвеской и шумоизоляцией, а также отделкой салона. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Aura – это та же Vesta с поправкой на длинную базу и дополнительные 60 кг массы. Мотор 1.8 на 122 «силы» удачно «поженили» с вариатором WanLiYang», — написал Кадаков.

По его словам, Lada Aura едет немного мягче, чем Vesta. У длиннобазного седана амортизаторы с увеличенной на 5 мм высотой колбы и новыми клапанами. Также в автомобиле существенно улучшена шумоизоляция на полу, дверях и стойках кузова. Самой приятной деталью в Aura главред «За рулем» назвал мягкие подушечки на подголовниках заднего дивана, но отметил неприятный звук двигателя Aura, который слышен в салоне.

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