Toyota объявила, когда RAV4 обновится в последний раз

Автокомпания Toyota в ближайшее время представит финальное обновление для текущего поколения автомобиля RAV4. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что кроссовер будет представлен на японском рынке в полноприводной модификации, в том числе с гибридным силовым агрегатом. Компания расширит базовую комплектацию Toyota RAV4 за счет добавления новых водительских ассистентов, а также навигационной системы и подсветки, встроенной в боковые зеркала.

На гибридных версиях RAV4 разместят стандартную эмблему вместо синего логотипа, а запасное колесо на литом диске поменяют на более экономичную запаску на штамповке. Предполагается, что производство обновленного кроссовера Toyota RAV4 запустят 16 декабря 2024 года. Также известно, что актуальное поколение модели выпускается с 2018 года.

До этого сообщалось, что завод АГР запустит новую линейку машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. О сроках начала выпуска новых машин не сообщается.

Ранее перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге был отложен на 2025 год.