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На видео попало, как Mercedes-Benz влетел под днище большегруза

В Южной Африке на видео попало, как Mercedes-Benz влетел под днище грузовика

Утром 24 ноября в южноафриканском городе Мбомбела Mercedes-Benz на полной скорости врезался в большегруз. Об этом сообщает журнал SA Trucker.

Уточняется, что авария произошла в четыре утра по местному времени на перекрестке одной из улиц города. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварии, но по записи можно предположить, что водитель Mercedes-Benz превысил скорость.

На кадрах видно, как на повороте в заднюю часть прицепа грузовика врезается черный легковой автомобиль, водитель которого предварительно нажал на тормоза, тем самым пытаясь предотвратить аварию.

До этого на видео попало столкновение «Нивы» и «КамАЗа» в Краснодарском крае. Сообщается, что 24 ноября в Кореновском районе, на 127-м километре федеральной автодороги «Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск» автомобиль «ВАЗ-2121» «Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ».

Ранее массовая автомобильная авария парализовала движение в центре Москвы.

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