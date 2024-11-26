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На видео попало, как дерево упало на автомобиль в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как дерево упало на грузовик во время движения

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Телеграм-канал «SHOT»

На подъезде к подмосковному городу Дмитрову на грузовик упала ветка во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что ветка упала под тяжестью снега уже на треснувшее лобовое стекло машины. Так, на кадрах видно, что сначала с дерева падает снег, а уже следом за ним — ветка на автомобиль, видеорегистратор которого запечатлел момент. На кадрах видно, что у водителя не остается шансов избежать ДТП, поскольку при выезде на встречную полосу движения он мог столкнуться с другим большегрузом.

До этого россиянам рассказали о риске обморожения детей в салоне автомобиля. Столичный Дептранс призвал не оставлять детей и животных одних в припаркованных машинах из-за слишком низких температур, поскольку даже полчаса в машине могут привести к необратимым последствиям. Также Дептранс посоветовал брать всех пассажиров с собой или оставлять их в теплом помещении, чтобы снизить риск переохлаждения и обморожения.

Ранее на Камчатке на видео попало массовое столкновение автомобилей из-за гололедицы.

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