«По громкой говорил со своей дамой». В Челябинске пьяный водитель BMW влетел в пешеходов Появилось видео, на котором водитель BMW сбил пешеходов в Челябинске

В Челябинске на перекрестке пьяный местный бизнесмен на BMW сбил пешеходов. Он попытался уехать с места ДТП, но его заблокировал другой водитель. Одним из пострадавших оказался вратарь второй команды КХЛ «Трактор» Алексей Щетилин. Также пострадали его супруга и друзья с одиннадцатимесячным младенцем. Выяснилось, что водителя BMW уже дважды лишали прав за пьяное вождение.

Водитель автомобиля BMW влетел в толпу людей, стоявших на «островке безопасности» в Челябинске. По словам очевидцев, водитель мог намеренно вдавить педаль газа, когда поворачивал на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина.

Не сбавив скорость, он уехал с места, но другие водители, на чьих глазах произошло ДТП, догнали и заблокировали машину.

«У всех иномарки, никто не хотел бить свои машины, а у меня «двенашка», ее не жалко. Вытащил его, вытащил сразу ключи из замка, заглушил. В момент ДТП водитель по громкой говорил со своей дамой, отвлекался», — рассказал один из водителей.

Как пишет 74.ru, через пять минут после аварии на место приехала супруга водителя BMW. Женщина пыталась запретить журналистам и очевидцам фотографировать мужа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео с водителем. При медосвидетельствовании полицейские выявили1,074 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, а машину эвакуировали на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Пьяному водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что будет держать инцидент на личном контроле.

«Убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона», — добавил он.

Пятеро пострадавших

Согласно информации областного минздрава, в ДТП пострадали пять человек. Всех экстренно госпитализировали. Среди пострадавших оказался 24-летний вратарь второй команды фарм-клуба «Трактора» «Челмет» Алексей Щетилин. Хоккеист стоял на пешеходном переходе вместе со своей супругой Анастасией, другом Иваном, его супругой Анастасией и их 11-месячным ребенком.

Младенец после происшествия был в сознании, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Анастасия, находившаяся рядом с местом аварии.

«Ребеночек был на руках у мужчины, не плакал, в сознании был, крови не видела. Мужчина с ребенком заглядывал в [машину] реанимации и звонил кому-то. Дай бог, с мамой малыша все в порядке. Коляска целая стояла», — отметила она.

По словам Анастасии, медики оперативно оказали помощь пострадавшим.

«Мы мимо проезжали, сам момент [наезда] не видела. Сначала поехали по [улице] Чичерина и увидели, что джип черный с разбитой фарой стоял как раз между остановками, спереди и сзади машины стояли. Мы развернулись и поехали на пересечение Чичерина и Братьев Кашириных, увидели реанимацию. Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо», — сообщила очевидица.

Руководство «Трактора» заявило, что прикладывает все усилия, чтобы помочь Щетилину и его жене.

По последней информации минздрава, после осмотра двух взрослых пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Кто был за рулем BMW

По данным SHOT, пьяного водителя зовут Алексей Корягин. Ему 47 лет, он бизнесмен. У мужчины своя кондитерская.

Ранее Корягина как минимум дважды лишали прав за пьяное вождение — в 2012 и 2018 годах. Кроме того, с 2018 года он минимум четыре раза становился участником ДТП.

Как выяснила Readovka, в 2011 году Корягин был признан виновным по административной статье (какой конкретно — не указывается) и оштрафован на ₽200 тыс. В 2016 году его внесли в базу системы Антикриминал, занимающуюся мониторингом благонадежности физлиц.