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Названы пять опасных ошибок водителей в минусовую температуру

«Авилон» назвал пять опасных для водителя ошибок в морозы

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В морозы водители часто совершают ошибки, которые негативно сказываются на автомобиле. Самые распространенные из них в беседе с «Газетой.Ru» назвала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

«Многие водители оставляют автомобиль на холостом ходу на длительное время, чтобы прогреть его. Это неэффективно и изнашивает двигатель. Вместо этого лучше запустить мотор, дать ему поработать 1-2 минуты, а затем аккуратно начать движение», — посоветовала эксперт.

К другим ошибкам Габараева отнесла игнорирование проверки техжидкостей и масел, что приводит к серьезным проблемам с автомобилем. Кроме того, лед на машине ухудшает видимость и приводит к ДТП, а снег на крыше часто падает на сзади идущий транспорт. В связи с этим машину нужно регулярно чистить, подчеркнула эксперт.

Еще одно из самых слабых мест зимой в автомобиле – аккумулятор, который в заморозки разряжается быстрее. Поэтому с наступлением холодов надо проверить его состояние и при необходимости зарядить, заявила Габараева.

«Перед сильными морозами двери и окна необходимо обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание. Замки тоже следует смазать на зиму морозостойкой смазкой или специальным спреем», — подытожила эксперт.

Ранее синоптики пообещали водителям «нервную зиму».

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