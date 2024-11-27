Названа зарплата сборщика автомобилей на «АвтоВАЗе»

В октябре 2024 года средняя зарплата сборщика автомобилей на «АвтоВАЗе» превысила 100 тыс. рублей. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «Вконтакте».

«По итогам 10 месяцев 2024 года средняя величина заработной платы на «АвтоВАЗе» превысила 94 тыс. рублей, без учета руководителей высшего звена, а по основным рабочим — 99 тыс. рублей. В октябре на сборке автомобилей рабочие получили в среднем более 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в 2023 году средняя зарплата рабочего на заводе «АвтоВАЗ» значительно выросла. За прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% — до 71,7 тыс. рублей (51 тыс. рублей в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% — до 74,4 тыс. рублей (47,4 тыс. рублей в 2022 году).

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