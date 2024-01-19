Стало известно, на сколько выросла зарплата рабочего «АвтоВАЗа» в 2023 году

В 2023 году средняя зарплата рабочего на заводе «АвтоВАЗ» выросла до 74,4 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это на 57,1% больше, чем годом ранее.

«За прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% - до 71,7 тыс. рублей (51 тыс. рублей в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% — до 74,4 тыс. рублей (47,4 тыс. рублей в 2022 году)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индексация тарифных ставок и окладов работников «АвтоВАЗа» и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске с 1 февраля 2024 года составит 9%.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» нанял граждан Узбекистана для работы на предприятии. Представители компании провели отбор в начале сентября 2023 года. Возможность трудоустройства на «АвтоВАЗ» 500 узбекских граждан обсуждалась еще в 2022 году.

Кроме того, в Узбекистане начнется обучение студентов под задачи автозавода «КамАЗ». Ташкентский государственный университет и челнинское предприятие заключили сотрудничество в организации стажировки преподавателей, студенческой практики и трудоустройства выпускников на автогиганте.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет красить Lada в новые цвета.