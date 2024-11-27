Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали, что делать, чтобы китайский автомобиль не «зацвел»

Автоэксперт Смит назвал четыре элемента китайских авто, которые быстро ржавеют

close
Виталий Аньков/РИА Новости

У бюджетных китайских автомобилей оцинкованы лишь некоторые детали, поэтому владельцы таких машин часто обращаются на СТО за антикоррозийной обработкой и бронированием кузова защитной пленкой. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита.

«Антикором» чаще всего мы покрываем дно автомобиля, колесные арки, внутренние поверхности дверей и двери багажника — эти узлы обычно недостаточно или совсем не защищены от коррозии», — сказал автоэксперт.

По его словам, самые «популярные» места для оклейки — стойки лобового стекла, крылья, бампер, капот и крыша, так как именно они становятся целями для вылетающих из-под колес камней, гравия или шипов.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом стоимости нормо-часа.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, почему появляются пузыри на китайских машинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами