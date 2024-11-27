Водителям рассказали, что делать, чтобы китайский автомобиль не «зацвел»

У бюджетных китайских автомобилей оцинкованы лишь некоторые детали, поэтому владельцы таких машин часто обращаются на СТО за антикоррозийной обработкой и бронированием кузова защитной пленкой. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита.

«Антикором» чаще всего мы покрываем дно автомобиля, колесные арки, внутренние поверхности дверей и двери багажника — эти узлы обычно недостаточно или совсем не защищены от коррозии», — сказал автоэксперт.

По его словам, самые «популярные» места для оклейки — стойки лобового стекла, крылья, бампер, капот и крыша, так как именно они становятся целями для вылетающих из-под колес камней, гравия или шипов.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом стоимости нормо-часа.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

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