Россиянам рассказали, почему появляются пузыри на китайских машинах

В Китае из-за жары стала вздуваться пленка, которой оклеены кузова автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Из-за рекордно высоких температур в Китае в эти дни, лакокрасочные пленки, которыми оклеены кузова некоторых автомобилей, вздулись, и их стали называть «беременными автомобилями», — сообщил эксперт.

По его словам, некоторые автомобильные салоны и сервисы, предоставляющие услуги по оклейке авто, использовали поддельные защитные пленки, отличные от оригинальных.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин сообщил, что оклейка автомобиля пленкой помогает сохранить его жизненный цикл. Однако при несоблюдении определенных правил кузовные детали могут разрушиться.

По его словам, если на металлических кузовных деталях уже есть сколы или вмятины, то ни один специалист и детейлинг-центр не даст гарантии по качеству. Мелкое, не обработанное ничем повреждение со временем приведет к возникновению коррозии и дальнейшему разрушению детали. Также в этом месте может образоваться пузырь, поскольку под пленкой останется воздух. В дальнейшем от мойки, дождей или встречного ветра пленка в данном месте может начать расходиться. Причем совершенно неважно, какую выбрать: более дешевую виниловую или дорогую полиуретановую.

Ранее россиянам рассказали, сколько служит пленка для оклейки автомобиля.