Свердловскому экс-министру не удалось остаться на СВО после уголовного дела

Экс-министра транспорта Свердловской области Василия Старкова вернули из зоны специальной военной операции на Украине из-за уголовного дела против его бывшего подчиненного. Об этом сообщает издание URA.RU.

На данный момент неизвестно, что именно вменяется Старкову — однако известно, что в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По уголовному делу в данный момент проходит экс-подчиненный Старкова, бывший начальник областного управления автодорог (УАД) Вячеслав Данилов.

В мае 2024 года Старков покинул должность, которую занимал с 2016 года, и направился добровольцем в зону СВО — но до этого он устроился на работу в «Уральский горно-промышленный холдинг». Глава холдинга, бизнесмен Сергей Мазуркевич, отказался давать комментарии по поводу своего бывшего сотрудника.

До этого депутат Государственной думы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников сообщил, что получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Работино.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привести в порядок систему отпусков для участников СВО.