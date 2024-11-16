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Ночной пожар уничтожил шесть автомобилей на парковке в Шушарах

МЧС: шесть автомобилей сгорели на парковке в Шушарах

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Шушары Ленинградской области этой ночью сгорели шесть легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

«16 ноября в 03:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Шушары, ул. Вишерская, д. 2, стр. 1. Горели шесть легковых автомобилей по всей площади, повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава. Автомобили потушили в 4 часа утра. Отмечается, что люди во время инцидента не пострадали.

Что стало причиной пожара, неизвестно.

До этого в Лазаревском районе Сочи полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества.

С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, мужчина сообщил, что во дворе на парковке сгорел его автомобиль «ВАЗ-2106». Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог, и установили личность злоумышленника.

Им оказался 62-летний пенсионер. В ходе допроса он признался, что накануне поссорился с соседом и, решив отомстить, сжег его машину.

Ранее в Челябинской области спорткар Audi R8 сгорел после ДТП.

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