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Названы типы омываек, ломающих форсунки автомобиля

Автоэксперт Родионов назвал три типа омываек, которые портят форсунки автомобиля

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С приходом зимы водители начинают активно пользоваться системой очистки лобового стекла. Поэтому и проблемы с ней в этот период не редкость. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Чаще всего выходят из строя форсунки.

«Одна из причин поломки форсунок — высокое содержание красящего вещества в составе «незамерзайки». Эти частицы не испаряются, как вода и спирт, а скапливаются внутри форсунки. Постепенно образуется слой, который сужает отверстие или забивает его вовсе. Поэтому слишком насыщенные оттенки жидкости для бака омывателя желательно обходить стороной», — сказал Родионов.

Довольно часто форсунки попросту замерзают. Такое случается, если «незамерзайку» разбавляют водой. Иногда продукт бывает изначально некачественным, пропорции спирта и воды не соблюдены. Вода быстро замерзает даже при небольших морозах, в системе образуется лед. Он может заблокировать не только форсунки, но и привести к поломке бачка, трубок, насоса в системе, пояснил автоэксперт.

Покупка бутыля незамерзающей жидкости у обочины также грозит выходом из строя распрыскивателей. Внутри может быть и слишком разбавленный спиртовой состав, сдобренный порцией красителя, а может быть и запрещенный метанол, предупредил специалист.

Ранее стало известно о серьезном подорожании стеклоомывающей жидкости в России.

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