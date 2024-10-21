Стало известно о серьезном подорожании стеклоомывающей жидкости

В России стеклоомывающая жидкость подорожает к зиме в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В 2024 году литр абсолютизированного изопропилового спирта — такой используют для производства омывайки — стоит не менее 140 рублей. Следовательно, цена одной канистры вырастет с прошлогодних 600 рублей до 1 тыс. рублей, а в сезон будет ещё больше. Люди жалуются на новую формулу: дорого, замерзает и плохо пахнет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена увеличилась из-за того, что запретили использовать метанол для производства, так как граждане начали употреблять жидкость внутрь.

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал Mash, что организация попросила правительство отменить запрет. Так удастся покупать дешевый качественный продукт.

До этого стало известно, что при вдыхании испарений незамерзающей жидкости, которая попадает в салон автомобиля через систему вентиляции, у человека может появиться сильная аллергическая реакция.

Первым признаком аллергической реакции на незамерзайку у людей всех возрастов может стать бронхоспазм. При таком состоянии у человека возникает одышка, сильный кашель, свистящее дыхание. У детей — ларингоспазм, при котором ребенок не может говорить, он становится бледным, возникает повышенное потоотделение. Отек Квинке — также ответная реакция организма на аллерген. В этом случае происходит отек слизистых и мягких тканей лица, шеи, ротовой полости. Все подобные реакции — достаточно опасные состояния.

Первая помощь при подозрении на аллергическую реакцию на ароматизаторы незамерзающей жидкости — это вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить шею и грудную клетку, а также вызвать скорую помощь.

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