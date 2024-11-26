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Водителям рассказали, как успокоиться перед проверкой документов

«За рулем» назвал три приметы водителя, которого точно остановит ГАИ

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Максим Блинов

Существует тип водителей, на поведение которых сразу обратит внимание сотрудник ГАИ. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Водитель-параноик. Особые приметы: нервозность. Еще не успев сесть за руль, такой водитель уже просчитывает все самые негативные сценарии – от банального ДТП до захвата человечества инопланетянами. Встреча с инспектором ГАИ – настоящий ночной кошмар параноика, ведь он наверняка где-то «нарушил», по крайней мере, в этом уверен сам водитель-параноик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы успокоиться при встрече с сотрудником ГАИ, поможет простой прием: надо положить руки на колени сжать кулаки со всей силы, глубоко вдохнуть и на выдохе немного ослабить пальцы. Затем опять вдохнуть и на выдохе еще немного разжать кулаки.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

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