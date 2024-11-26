Названы самые доступные седаны в России

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказалл, какой новый дешевый седан можно купить при бюджете 1-1,7 млн рублей.

«Lada Granta — бестселлер российского рынка последних лет. Популярность автомобиля, очевидно, зиждется на доступной цене — базовая версия предлагается за 700 тыс. рублей. В стандартном варианте ставится 8-клапанный 90-сильный атмосферник», — сказал автоэксперт.

На втором месте Lada Vesta. В активе — отлично настроенное шасси. По управляемости и плавности хода она однозначно в лидерах сегмента. Базовый мотор с отдачей 106 л.с. Стартовая цена составляет 1,24 млн рублей.

Третий седан — китайская модель Chery Alsvin. В оснащение входит ESP, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистема с семидюймовым сенсорным экраном. Двигатель объемом 1.5 л развивает мощность 98 л.с. Коробка передач роботизированная. В начальной комплектации LX автомобиль предлагается за 1,75 млн рублей.

До этого стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

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