Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые доступные седаны в России

Автоэксперт Тимкин назвал три самых дешевых седана в России

close
Lada

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказалл, какой новый дешевый седан можно купить при бюджете 1-1,7 млн рублей.

«Lada Granta — бестселлер российского рынка последних лет. Популярность автомобиля, очевидно, зиждется на доступной цене — базовая версия предлагается за 700 тыс. рублей. В стандартном варианте ставится 8-клапанный 90-сильный атмосферник», — сказал автоэксперт.

На втором месте Lada Vesta. В активе — отлично настроенное шасси. По управляемости и плавности хода она однозначно в лидерах сегмента. Базовый мотор с отдачей 106 л.с. Стартовая цена составляет 1,24 млн рублей.

Третий седан — китайская модель Chery Alsvin. В оснащение входит ESP, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистема с семидюймовым сенсорным экраном. Двигатель объемом 1.5 л развивает мощность 98 л.с. Коробка передач роботизированная. В начальной комплектации LX автомобиль предлагается за 1,75 млн рублей.

До этого стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Новый кроссовер Changan CS75 Plus появился у российских дилеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами