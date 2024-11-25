Американцы посадили лошадь в автомобиль и проехали по городу

Жители Техаса (США) посадили на заднее сиденье пикапа лошадь и провезли по городу. Об этом сообщает New York Post.

На видео, снятом местной жительницей, видно, что лошадь во время поездки не проявляла беспокойства. Она спокойно сидела в автомобиле, высунув голову в окно. Появление машины с лошадью вызвало восторг у прохожих, которые смеялись и останавливались, чтобы сфотографировать машину с животным на смартфоны.

Полиция Форт-Уэрта, где произошел инцидент, сообщила местной радиостанции, что перевозка лошадей в автомобиле не является незаконной. В полиции заверили, что не получали жалоб в связи с произошедшим.

До этого в Рязанской области очевидцы сняли на фото и видео свинью, которую ее владелец перевозил в салоне «Москвича».

Ранее в Воронежской области водитель врезался в столб после того, как его укусила свинья, ехавшая в салоне.