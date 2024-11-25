На видео сняли спящего за рулем водителя автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем на маршруте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что мужчина за рулем автобуса, стоящего у светофора, по несколько секунд проводит с закрытыми глазами и опускает голову. После того, как светофор переключился на зеленый, водитель продолжил движение.

«Он спит просто. Вот такие водители вас возят», — прокомментировал за кадром автор видео. Утверждается, что водитель в сонном состоянии ехал от метро Московская в сторону Ленинского проспекта.

До этого МВД показало на видео процесс медосвидетельствования водителя BMW, который въехал в толпу людей в Челябинске. У мужчины нашли более 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Ранее в Обнинске таксист подрался с другим водителем и попал на видео.