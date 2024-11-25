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В Воркуте олени едва не затоптали зрителей во время гонок в честь Дня города

На Дне города в Воркуте олени почти затоптали зрителей во время гонок

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Лента новостей Коми | Новости Коми/VK

В Воркуте во время традиционных гонок оленьих упряжек в честь Дня города чуть не задавили зрителей. Об этом сообщает «Подъем». В ходе мероприятия одна из упряжек сбилась с курса и поехала в сторону толпы людей, но их спас снежный отвал.

В мэрии заявили, что это типичная для гонок ситуация.

«Олени пугаются, где-то так за периметр выбегают. Там снежная опалубка и делается для этих целей, чтобы как-то сдержать зверей. Никто не пострадал, все хорошо. Так, больше испугались люди», — пояснили власти города.

Отмечается, что ради проведения гонок в Воркуте перекрыли центр города.

До этого в Оленекском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием диких северных оленей. Причиной стал гон — период спаривания у животных, во время которого они могут нападать на домашние стада и уводить самок оттуда в тундру.

Ранее раненый охотниками лось чуть не затоптал одного из них в Якутии.

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