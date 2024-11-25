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Стало известно, какие автомобили покупали россияне в ноябре

«Автостат»: BAIC в ноябре впервые вошел в число лидеров российского авторынка

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Кирилл Брага/РИА Новости

Китайский автопроизводитель BAIC по итогам недели с 18 по 24 ноября 2024 года впервые вошел в десятку лидеров российского авторынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В марочном рейтинге первенство по-прежнему сохраняет отечественная Lada, продажи которой на минувшей неделе составили 8,5 тыс. новых легковых машин», — отмечается в публикации.

В число пяти брендов с наибольшими показателями продаж вошел китайский Haval, реализовавший за неделю 3,2 тыс. автомобилей, а также Chery (2,4 тыс. машин), Geely (2,1 тыс. машин) и Changan (1,3 тыс. машин).

BAIC с результатом 518 машин оказался на десятом месте по итогам прошедшей недели. Его опережают Jetour (551 автомобиль), «Москвич» (598 машин), Belgee (606 машин) и Omoda (635 машин).

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