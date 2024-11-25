XCite X-Cross 8 с бывшего завода Nissan начали выдавать покупателям

Дилеры в России начали выдавать клиентам кроссоверы XCite X-Cross 8, собранные на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan. Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, один из автомобилей в комплектации Enjoy с полным приводом приобрел в автосалоне в Санкт-Петербурге россиянин, который сдал в «трейд-ин» универсал Lada Vesta 2018 года выпуска и привлек кредитные средства.

«По нашей оценке, X-Cross 8 может занять около 20% продаж бренда Xcite. А его конкурентами станут кроссоверы подобного класса, представляющие китайские марки из первой пятерки», — приводит издание слова коммерческого директора сети автосалонов «Прагматика» Александра Шапринского.

XCite X-Cross 8 с семью местами продается в России в трех комплектациях, по цене от 3 млн рублей до 3,4 млн рублей. Автомобиль оснащен турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с., семиступенчатой роботизированной трансмиссией, передним либо полным приводом.

Ранее «АвтоВАЗ» начал отгружать заказчикам Lada Aura с кожаным салоном.