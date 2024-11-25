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На видео попало, как вагоновожатый усмирил буйного пассажира тремя хуками

В Улан-Удэ попало на видео, как вагоновожатый тремя хуками избил пассажира

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Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»

В Улан-Удэ водитель трамвая избил пассажира, который не желал покинуть вагон на конечной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Хук справа — так водитель трамвая успокоил буйного пассажира в Улан-Удэ», — отмечается в публикации.

Стычка между пассажиром и водителем произошла накануне на конечной остановке «Мелькомбинат». На видеозаписи видно, что пассажир пытался ударить ногой водителя в форменной оранжевой жилетке, после этого водитель нанес пассажиру несколько ударов кулаком.

В МУП «Управление трамвая» Улан-Удэ сообщили, что по факту инцидента ведется служебная проверка в отношении водителя. Пассажира забрали вызванные на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Ранее в Уфе мужчина открыл стрельбу во дворе в процессе поиска такси.

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