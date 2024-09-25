В Кемерово трамвай наехал на пенсионерку, женщина в тяжелом состоянии

В Кемерово пенсионерка попала в больницу после того, как столкнулась с трамваем. Об этом сообщает NGS42.ru со ссылкой на кемеровскую электротранспортную компанию.

Инцидент произошел недалеко от пересечения Кузнецкого и Советского проспектов. Женщина шла в сторону пешеходного перехода и в результате попала под колеса вагона.

«Она жива, вытащили ее в тяжелом состоянии и увезли в стационар», — поделились в КЭТК.

По словам представителя центра медицины катастроф, женщине 70 лет. Он подтвердил, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В социальных сетях очевидцы рассказали о том, что пенсионерке якобы отрезало ногу. Помощь оказывали в том числе и сотрудники МЧС.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. На данный момент в ведомстве проводят доследственную проверку в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки примут процессуальное решение.

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