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В Кемерово трамвай наехал на пенсионерку, женщина в тяжелом состоянии

В Кемерово пенсионерка попала под колеса трамвая

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Viktor Skorokhodov/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерово пенсионерка попала в больницу после того, как столкнулась с трамваем. Об этом сообщает NGS42.ru со ссылкой на кемеровскую электротранспортную компанию.

Инцидент произошел недалеко от пересечения Кузнецкого и Советского проспектов. Женщина шла в сторону пешеходного перехода и в результате попала под колеса вагона.

«Она жива, вытащили ее в тяжелом состоянии и увезли в стационар», — поделились в КЭТК.

По словам представителя центра медицины катастроф, женщине 70 лет. Он подтвердил, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В социальных сетях очевидцы рассказали о том, что пенсионерке якобы отрезало ногу. Помощь оказывали в том числе и сотрудники МЧС.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. На данный момент в ведомстве проводят доследственную проверку в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки примут процессуальное решение.

Ранее россиянка во время драки намеренно переехала человека на машине и получила срок.

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