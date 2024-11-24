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Водитель расстрелянной в Марксе «Оки» ехал с букетом поздравить мать с Днем матери

SHOT: водитель расстрелянной в Марксе «Оки» ехал домой с цветами поздравить мать

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Водитель красной «Оки», которую расстреляли в городе Марксе Саратовской области, ехал домой, чтобы поздравить свою мать с Днем матери. Он не выжил, сообщает Life со ссылкой на SHOT. Также в авто находился приятель мужчины.

«Сегодня мужчины вместе поехали поздравлять мам. Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила. Но по дороге не смогли разъехаться с Рубиком на «Крузаке». Тот достал пистолет и восемь раз выстрелил по «Оке», — говорится в публикации.

Михаил получил травмы, несовместимые с жизнью. Алексей же сейчас находится в реанимации. Мать Михаила знает о произошедшем. По словам близких, он был «светлым и жизнерадостным» человеком, который воспитывал сына-второклассника.

24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в Марксе в Саратовской области, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель иномарки достал оружие. Один из пострадавших не выжил. Подозреваемым оказался 41-летний Рубик Акопян. Полиция задержала мужчину.

Ранее на видео попало задержание полуголого стрелка в Саратовской области.

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