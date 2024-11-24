После расстрела людей в Саратовской области Акопян «спокойно пошел домой»

В городе Марксе в Саратовской области Рубик Акопян сначала расстрелял людей, а потом поехал домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Рубик Акопян после расстрела «Оки» спокойно пошел к себе домой, он даже не пытался скрываться. В квартире, по данным SHOT, его и задержали. Свой «Крузак» Рубик припарковал во дворе на проспекте Строителей», — говорится в публикации.

Отмечается, что Акопян живет там с братом. Местные жители рассказали, что они вместе занимаются бизнесом.

24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в Марксе, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу начали неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски. По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель «крузака» достал оружие. Один из пострадавших не выжил.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

Ранее полиция задержала мужчину, расстрелявшего людей в Саратовской области.