Раскрыта личность преступника, расстрелявшего людей в Саратовской области

Правоохранители разыскивает Рубика Акопяна, который мог открыть стрельбу по людям в Марксе Саратовской области — именно он оказался владельцем черного Land Cruiser. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Соколовский и Кутузов на «Оке» попытались обогнать черный джип Рубика Акопяна возле Парка Победы. Водитель Land Cruiser догнал «Оку», возник конфликт с дракой. Мужчина расстрелял Кутузова и Соколовского из пистолета, затем бросил свой Land Cruiser неподалеку и скрылся», — говорится в публикации.

24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в Марксе, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски. По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель «крузака» достал оружие. Один из пострадавших не выжил.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

Ранее стало известно о побеге стрелка в Саратовской области.