В Бирюлево УАЗ сбил взрослого и ребенка на пешеходном переходе

В столичном Бирюлево водитель УАЗа наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

По данным ведомства, в результате ДТП на Медынской улице были госпитализированы пострадавшие в возрасте 23 и восьми лет. Окружная прокуратура взяла инцидент на контроль и устанавливает обстоятельства произошедшего.

18 октября в Астрахани трое детей попали в больницу после ДТП. В момент инцидента они тоже переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель за рулем транспортного средства, которое ехало со стороны села Осыпной Бугор, совершил на них наезд. Дети, младшему из которых девять лет, получили травмы разной степени тяжести, о деталях и состоянии каждого после госпитализации не сообщалось. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что остановленный за нарушение ПДД украинец угрожал полицейским гранатой.