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В Астрахани дети шли по пешеходному переходу и были сбиты машиной

В Астрахани машина сбила троих детей на переходе

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Астрахани трое детей попали в больницу после ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

В момент инцидента дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент водитель, ехавший со стороны села Осыпной Бугор, сбил их.
Дети, младшему из которых девять лет, получили травмы разной степени тяжести, о деталях и состоянии каждого не сообщается.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. На данный момент проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье, на автодороге «Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново», машина марки Fiat переехала женщину и ребенка, которые шли по пешеходному переходу.

Четырехлетнему мальчику медики оказали всю необходимую помощь, его мать спасти не удалось. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее в Кузбассе водитель-должник сбил пристава и провез на капоте 10 км.

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