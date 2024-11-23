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Mahindra представит сразу два новых кроссовера

В Индии дебютируют кроссоверы XEV 9e и BE 6e на платформе концерна Volkswagen

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Mahindra

Индийский автопроизводитель Mahindra представит 26 ноября сразу два новых кроссовера — XEV 9e и BE 6e. Об этом сообщает auto.ru.

«Новые машины созданы по мотивам концептов, представленных Mahindra ещё в позапрошлом году. Оба кроссовера имеют покатую крышу, но разную светотехнику. Технически же они основаны на платформе INGLO, которая является производной архитектуры MEB концерна Volkswagen», — говорится в сообщении портала.

В базе Mahindra XEV 9e и BE 6e получат задний привод и электродвигатели мощностью от 231 до 286 л.с. Будут и полноприводные версии. Батареи предусмотрены две: емкостью 59 и 79 кВт·ч.

До этого стало известно, что первый автомобиль бренда Maextro от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei получил заводской индекс S800. Машина будет конкурировать с продукцией Maybach и Rolls-Royce.

Известно, что автомобиль получит сразу четыре фирменных логотипа: в дополнение к передней и задней эмблемам предусмотрены две по бокам. Ожидается, что S800 поступит в продажу весной 2025 года и будет выпускаться на недавно построенном заводе JAC.

Ранее стало известно, что Volvo разрабатывает новый кроссовер для Китая.

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