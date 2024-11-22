Китайский JAC разработал конкурента для Rolls-Royce и Maybach

Первый автомобиль бренда Maextro от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei получил заводской индекс S800. Машина будет конкурировать с продукцией Maybach и Rolls-Royce, пишет CarNewsChina.

«Китайские СМИ ожидают, что фактическая длина составит около 5480 миллиметров, а не превысит 5,5 метров. Это означает, что автомобиль по размеру достигает класса D+ и сопоставим с версией Maybach класса S и Rolls-Royce Ghost. Разница, конечно, в том, что S800 полностью электрический», — отмечается в публикации.

close Huawei/JAC

Известно, что автомобиль получит сразу четыре фирменных логотипа: в дополнение к передней и задней эмблемам предусмотрены две по бокам. Ожидается, что S800 поступит в продажу весной 2025 года и будет выпускаться на недавно построенном заводе JAC. Ожидается, что компания будет выпускать по 35 тыс. таких седанов в год.

Ранее стало известно, что в России начали закрываться автосалоны китайских брендов.