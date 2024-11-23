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Volvo разрабатывает новый кроссовер для Китая

Volvo готовит новый кроссовер исключительно для китайского рынка

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Volvo

Шведская компания Volvo разработает новый гибридный внедорожник под кодовым названием V446 исключительно для китайского рынка. Об этом сообщает carnewschina.com.

«Новый гибридный автомобиль разработан совместно с Meizu и Geely, а серийное производство начнется в начале 2025 года на заводе Volvo в городе Тайчжоу», — говорится в сообщении сайта.

В качестве прототипа для будущего кроссовера будет использована модель Lynk&Co 08. В пользу этого говорит тот факт, что данный автомобиль базируется на платформе CMA, с которой Volvo хорошо знакома. Эта же платформа лежит в основе Volvo XC40.

Не исключено, что новый кроссовер выйдет на китайский рынок с той же силовой установкой, что и у Lynk&Co 08: ее мощность составляет 585 л.с. Запас хода автомобиля — 1200 км.

Ранее сообщалось, что производитель смартфонов Xiaomi представит свой новый кроссовер MX11 в 2025 году.

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