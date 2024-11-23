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Петербуржец отсудил у автосалона несколько миллионов за ошибку в документах

В Петербурге мужчина отсудил 3,4 млн рублей за авто с неверным годом выпуска

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга отсудил у автодилера несколько миллионов рублей за то, что тот ввел его в заблуждение о годе выпуска купленного автомобиля. Об этом сообщает quto.ru со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

«По документам значился 2022-й, но машина оказалась старше на год. В своем исковом заявлении 63-летний истец указал на несоответствие данных в договоре о покупке автомобиля. Официальный дилер не согласился на досудебное решение вопроса», — говорится в сообщении.

Суд, изучив доводы сторон, принял решение удовлетворить требования истца, который не только добился расторжения договора, но и взыскал с дилера компенсацию в размере 3,4 млн рублей.

До этого стало известно, что председатель совета отделения «Справедливой России» из Мурманской области Руслан Белашов выиграл суд с General Motors, которую обвинил в проблемах с постоянно ломающимся автомобилем Cadillac.

В 2018-м бизнесмен Руслан Белашов купил тачку у официального дилера с 3-летней гарантией, и под конец срока начались проблемы: застучал двигатель, задребезжали и заскрипели сиденья, потекла крыша. Бизнесмен пошел в суд.

Иск стали рассматривать в 2022 году, когда General Motors уходил с отечественного рынка. В итоге суд постановил компании выплатить 38 млн рублей. За каждый день неисполнения долговых обязательств истец получал +1% от суммы. В результате производитель задолжал депутату 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на Mazda подали в суд из-за неисправного подогрева сидений.

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